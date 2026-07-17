Mortes em Paris mais que dobram em junho por conta do calor extremo, diz governo local

Por G1

Publicada em 17/07/2026 às 15h22

A onda de calor que vem atingindo a Europa nas últimas semanas fez o número de mortes em Paris e nos arredores mais que dobrar no mês de junho, de acordo com autoridades locais. A conclusão está em um relatório publicado nesta sexta-feira (17), a agência sanitária da região de Île-de-France, que inclui Paris e sete departamentos ao redor da capital francesa.

De acordo com a agência, a região registrou mais de 3.000 mortes em junho, um aumento de 1.565 casos na comparação com o mesmo mês no ano passado. O relatório aponta que a onda de calor foi responsável pelo aumento.

"Uma taxa de mortalidade excessiva muito alta foi observada na Île-de-France (entre 22 e 28 de junho) no contexto de uma onda de calor", diz o relatório da agência sanitária.

Pessoas se refrescam na fonte do Trocadéro, diante da Torre Eiffel, durante uma onda de calor em Paris, na França. — Foto: Abdul Saboor/Reuters

A onda de calor que vem atingindo a Europa desde o início de junho é uma das piores dos últimos anos no continente. Juntos, os 27 países da União Europeia registraram mais de 10 mil mortes associadas ao calor no fim de junho.

Os dados foram compilados pela EuroMOMO, uma rede apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir de estatísticas nacionais de mortalidade dos países da UE.

Segundo o levantamento, houve 10.650 mortes a mais que o esperado por todas as causas — e não apenas as relacionadas ao calor — durante a semana de 22 a 28 de junho, quando a onda de calor atingiu seu pico na França, Espanha, Alemanha, Reino Unido e outros países.

👉 Cientistas afirmaram que não havia outros fatores significativos conhecidos, como surtos de covid-19, que pudessem ter contribuído para o aumento para as mortes em excesso.

A onda de calor extremo no final de junho interrompeu o fornecimento de energia, fechou escolas e bateu recordes de temperatura na França, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido. Na Alemanha, o calor extremo produziu cenas insólitas, como o asfalto derretido no entorno dos trilhos de bonde em Leipzig, no estado da Saxônia, e autoestradas "estouradas" pelo país.