Aos 83 anos, Milton Nascimento é internado com pneumonia

Por IG

Publicada em 17/07/2026 às 15h45

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado nesta quinta-feira (16) devido a um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pela equipe do artista por meio das redes sociais.

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Segundo a nota, o artista segue estável e apresenta boa evolução clínica. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e continue o tratamento em casa, visando ao seu conforto. Confira a nota completa abaixo.

"Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16) para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde. Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, sendo assistido por uma excelente equipe de profissionais. A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando ao seu conforto", diz o pronunciamento.

Milton Nascimento é internado com quadro de pneumonia.. Foto: Reprodução/Instagram

Nos últimos anos, Milton Nascimento vem enfrentando alguns problemas sérios de saúde. Em outro de 2025, o artista foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), uma doença neurodegenerativa que afeta a memória, o comportamento e os movimentos do corpo. Na ocasião, a informação foi confirmada pelo filho e empresário do artista, Augusto Nascimento, por meio das redes sociais.

"Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos", escreveu Augusto na legenda da postagem.

A demência por corpos de Lewy é uma das mais comuns. A doença é provocada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas alfa-sinucleínas no cérebro, afetando funções cognitivas, motoras e comportamentais.

Anteriormente, em 2022, Milton Nascimento já havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson, doença que também tem natureza neurodegenerativa e que afeta o sistema motor. O diagnóstico ocorreu a partir dos sintomas e do histórico familiar do artista.

Afastamento dos palcos

Milton nascimento é dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Em 13 de outubro de 2022, logo após receber o diagnóstico de doença de Parkinson, o icônico artista anunciou a sua aposentadora dos palcos.

O afastamento dos holofotes veio após último show da turnê "A Última Sessão de Música", que contou com 35 apresentações por diferentes estados do Brasil e com shows no exterior.