Carolina Dieckmmann perde a oportunidade de ficar calada ao declarar torcida para a Argentina

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 17/07/2026 às 15h51

A reta final da Copa do Mundo de 2026 ganhou um capítulo daqueles que a internet adora acompanhar: uma opinião que ninguém esperava e uma discussão que não demorou a começar.

Tudo começou quando Giovanna Ewbank publicou, na última quarta-feira (15), um vídeo mostrando sua preparação para torcer pela Inglaterra na semifinal contra a Argentina e perguntou aos seguidores:

“Hoje todo brasileiro assim fala ai, e vcs tão como?”

Até aí, tudo normal...

O problema é que Carolina Dieckmmann resolveu aparecer nos comentários para deixar bem claro que estava do outro lado da torcida.

“Estou com Messi e não abro. Para mim, primeiro a América do Sul, depois a África… O resto, que vença o melhor!”, escreveu a atriz.

Pronto. Foi o suficiente para a internet fazer o que sabe fazer de melhor: transformar tudo em debate!

Muitos brasileiros torceram o nariz para a escolha de Carolina, principalmente porque a Argentina é uma das maiores rivais da seleção brasileira dentro de campo.

Enquanto isso, o Brasil já está longe da disputa. O sonho do hexa terminou nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega...

Agora, a grande decisão será entre Argentina e Espanha no próximo domingo (19).

Pelo visto, Carolina já escolheu seu lado há bastante tempo...

E aí, ela está certa ou torcer pela Argentina é pedir demais para o brasileiro?