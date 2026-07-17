Carolina Dieckmmann perde a oportunidade de ficar calada ao declarar torcida para a Argentina

A reta final da Copa do Mundo de 2026 ganhou um capítulo daqueles que a internet adora acompanhar: uma opinião que ninguém esperava e uma discussão que não demorou a começar.
Tudo começou quando Giovanna Ewbank publicou, na última quarta-feira (15), um vídeo mostrando sua preparação para torcer pela Inglaterra na semifinal contra a Argentina e perguntou aos seguidores:
“Hoje todo brasileiro assim fala ai, e vcs tão como?”
Até aí, tudo normal...
O problema é que Carolina Dieckmmann resolveu aparecer nos comentários para deixar bem claro que estava do outro lado da torcida.
“Estou com Messi e não abro. Para mim, primeiro a América do Sul, depois a África… O resto, que vença o melhor!”, escreveu a atriz.
Pronto. Foi o suficiente para a internet fazer o que sabe fazer de melhor: transformar tudo em debate!
Muitos brasileiros torceram o nariz para a escolha de Carolina, principalmente porque a Argentina é uma das maiores rivais da seleção brasileira dentro de campo.
Enquanto isso, o Brasil já está longe da disputa. O sonho do hexa terminou nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega...
Agora, a grande decisão será entre Argentina e Espanha no próximo domingo (19).
Pelo visto, Carolina já escolheu seu lado há bastante tempo...
E aí, ela está certa ou torcer pela Argentina é pedir demais para o brasileiro?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!