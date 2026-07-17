Filha de Renato Machado publica homenagem após morte do jornalista:

Por R7

Publicada em 17/07/2026 às 15h55

O jornalista Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos, na Clínica São Vicente, localizada no bairro da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, a Clínica São Vicente lamentou o falecimento e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do jornalista.

A despedida também foi marcada por uma homenagem emocionante publicada pela filha, a atriz Duda Machado, nas redes sociais. No texto, ela relembrou a trajetória do pai, destacando sua paixão pela profissão, viagens, pela música clássica e pelos vinhos.

“Hoje me despeço de você, que foi embora do jeito que queria. Hoje celebro você, sua vida de viajar o mundo, de entregar notícias de forma impecável, de sentar à mesa do almoço e curtir cada gole de vinho”, escreveu.

Na mensagem, Duda também agradeceu pelos ensinamentos e pelas experiências compartilhadas ao longo da vida. “Você que me deu estrutura, me levou para conhecer o mundo, me fez aprender línguas e gostar de música clássica. Agora, ouvir Chopin sempre terá outra conotação”, afirmou.

Ao concluir a homenagem, ela ressaltou o legado deixado pelo jornalista e lembrou que o pai teve tempo de conhecer a neta, Serena. “Te amo para sempre. Deu tempo de tudo, pai. [...] Viva Renato Machado! Hoje todos os champagnes serão em sua homenagem!”, finalizou.