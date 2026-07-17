Antes de Neymar, Bruna Biancardi namorou cantor de banda famosa por cinco anos

Por R7

Publicada em 17/07/2026 às 15h40

Bruna Biancardi ganhou projeção nacional após assumir o namoro com o jogador Neymar Jr., em 2022. No entanto, antes de iniciar a relação com o atleta, a influenciadora manteve um relacionamento de cerca de cinco anos com o cantor Caíque Gama.

O artista ficou conhecido por integrar a banda Fly, na qual atuou como vocalista e compositor. O grupo ganhou destaque na cena pop brasileira durante os anos 2010, emplacou músicas em trilhas sonoras de novelas e conquistou reconhecimento em premiações nacionais e internacionais.

Os dois namoraram entre 2015 e 2019. Na época, Bruna era bastante querida pelos fãs do grupo, que acompanhavam o casal pelas redes sociais. Anos depois do término, admiradores da banda ainda relembram momentos dos dois e afirmam que um dos principais sucessos da Fly teria sido inspirado na história de amor do casal.

Em abril de 2025, Gama comentou o assunto após publicações sobre o antigo relacionamento. Na ocasião, o cantor fez uma publicação bem-humorada para mudar o foco das conversas para sua carreira.

“Escutem meu último lançamento. Sou casado e pai, ela também!”, escreveu o cantor no Instagram, incentivando as pessoas a ouvirem suas músicas ao invés de relembrar seu passado amoroso.