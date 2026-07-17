Novos bombardeios atingem região perto do Estreito de Hormuz, no Irã

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 17/07/2026 às 15h26

Vários ataques dos Estados Unidos atingiram nesta quinta-feira (16) áreas próximas ao Estreito de Ormuz, segundo autoridades iranianas citadas por veículos estatais. Os bombardeios ocorrem em meio à retomada das hostilidades entre Washington e Teerã.

A ilha iraniana de Qeshm foi atingida por "mísseis americanos" em diversos ataques no início da noite, segundo o governo da província de Hormozgan. A informação foi divulgada pelas agências iranianas Fars e Tasnim.

A região de Bandar Abbas, na costa iraniana do Estreito de Ormuz, também foi alvo de uma "agressão aérea do inimigo americano", informou a televisão estatal do Irã. De acordo com autoridades locais citadas pela emissora, não houve registro de mortos ou feridos nos ataques.

Os bombardeios ocorrem em meio à escalada do confronto entre Estados Unidos e Irã, que voltaram a trocar ataques nos últimos dias. Mais de 30 civis morreram desde a retomada dos confrontos, segundo o governo iraniano.

Nesta quinta mais cedo, o Irã ameaçou aumentar os ataques no Oriente Médio caso a promessa de Donald Trump de atacar centrais de energia do país seja cumprida. O porta-voz do exército iraniano fez as ameaças em um comunicado divulgado no Telegram.

"Grande parte das capacidades das forças armadas ainda não foi demonstrada", afirmou. Segundo ele, todas as respostas serão "proporcionais" e "excederão as expectativas do inimigo".