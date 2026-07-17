Motocross em Mirante da Serra terá entrada solidária nos dias 25 e 26 de julho
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 17/07/2026 às 15h27
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 A entrada para acompanhar a 7ª Etapa Regional Norte de Motocross, em Mirante da Serra, será de 1 quilo de alimento. A medida foi definida pela organização para unir a realização da competição esportiva a uma ação solidária.

A programação será aberta no sábado, dia 25 de julho, com início previsto para as 14h. No domingo, dia 26, as principais disputas começarão a partir das 9h.

As provas ocorrerão no espaço da Chácara da Vereadora Brenda. A etapa é promovida pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero).

 

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