SINJUR homenageia servidores de todas as comarcas de Rondônia no Dia do Trabalhador da Justiça Estadual

Por SINJUR

Publicada em 21/07/2026 às 14h39

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) surpreendeu a categoria nesta segunda-feira (20/07), Dia do Trabalhador da Justiça Estadual, com uma ação de reconhecimento que tomou forma nas ruas: outdoors com fotos dos próprios servidores foram espalhados pelas comarcas de Rondônia, levando a homenagem do sindicato de forma presencial e visível para cada cidade do estado.

Os painéis traziam a foto dos servidores de cada comarca reunidos na frente de seus respectivos fóruns, acompanhados da mensagem que resume o espírito da data: "O melhor Judiciário do Brasil é feito por quem não aparece."

A iniciativa alcançou servidores em pelo menos 17 comarcas: São Miguel do Guaporé, Vilhena, São Francisco do Guaporé, Santa Luzia do Oeste, Rolim de Moura, Presidente Médici, Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste, Nova Mamoré, Nova Brasilândia, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Jaru, Guajará-Mirim, Espigão do Oeste, Costa Marques e Colorado do Oeste. Outras comarcas como Cerejeiras, Cacoal, Buritis, Ariquemes, Alvorada do Oeste e Alta Floresta também integram a ação.

Ver o próprio rosto estampado em um outdoor na cidade onde trabalha é um reconhecimento que vai além do digital — é público, concreto e visível para toda a comunidade local. A ação do Sinjur quis mostrar não apenas aos servidores, mas à sociedade rondoniense, quem são as pessoas que mantêm a Justiça funcionando todos os dias, nos mais distantes municípios do estado.

A data de 20 de julho é feriado para os servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), instituído pela Lei n. 6.347. Com a ação dos outdoors, o Sinjur reforçou que a celebração não é apenas um feriado no calendário — é o reconhecimento do trabalho de cada servidor que, longe dos holofotes, sustenta o Judiciário de Rondônia.

O Sinjur parabeniza cada servidor e servidora do Poder Judiciário de Rondônia pela data. Vocês merecem ser vistos.

O Sinjur somos todos nós.