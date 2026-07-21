SEMTAS e SEMSAU participam da Ação Julho Amarelo e leva serviços socioassistenciais à população 

Por assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 14h50

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), participou, na última sexta-feira (18), da Ação Julho Amarelo, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) na Praça do Bairro Santa Luzia. A iniciativa levou diversos serviços à população por meio do projeto SEMTAS em Ação, ampliando o acesso às políticas públicas de assistência social.

Durante a programação, a equipe da SEMTAS realizou atendimentos do Cadastro Único e prestou orientações sobre importantes programas sociais desenvolvidos no município, como Mamãe Cheguei, Criança Feliz, Crescendo Bem, Gás do Povo e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Também foram disponibilizados serviços de emissão da Carteira ID Jovem e da Carteira da Pessoa Idosa, além de atendimentos socioassistenciais e recebimento de solicitações de benefícios eventuais, como a concessão de cestas básicas, garantindo atendimento humanizado e orientação às famílias que necessitam do apoio da rede de assistência social.

A participação da SEMTAS na ação reforça o compromisso da administração municipal em promover a inclusão social, fortalecer a cidadania e ampliar o acesso da população aos serviços e programas socioassistenciais, aproximando o poder público das comunidades.

A integração entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social demonstra a importância da atuação intersetorial na promoção do bem-estar da população. A união entre as políticas públicas de saúde e assistência social contribui para um atendimento mais eficiente, humanizado e acessível, assegurando que os cidadãos tenham acesso aos serviços essenciais com mais dignidade e fortalecendo a rede municipal de proteção social.

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue investindo em ações integradas que promovem qualidade de vida, inclusão social e acesso aos direitos, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o cuidado, a proteção e o desenvolvimento da população guajaramirense.