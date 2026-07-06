PREVISÃO DO TEMPO: Tocantins, Rondônia e grande parte do Acre mantém tempo mais seco e temperaturas elevadas

Por Viviane de Oliveira Vieira

Publicada em 06/07/2026 às 08h00

Instabilidades seguem atuando sobre áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, enquanto Tocantins, Rondônia e grande parte do Acre mantém tempo mais seco e temperaturas elevadas

A Região Norte terá uma segunda-feira (6) de contrastes entre o tempo firme nas áreas mais ao sul e a maior presença de instabilidades sobre a faixa norte da região. As temperaturas seguem elevadas em praticamente todos os estados, com chuva concentrada principalmente sobre áreas próximas à Linha do Equador, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo permanece com poucas nuvens e predomínio de sol. Em Palmas, os termômetros variam entre 20°C e 36°C. As mesmas condições se estendem pela maior parte do estado, incluindo as regiões do Bico do Papagaio, Jalapão, Vale do Araguaia, Região Central e Sudeste Tocantinense.

No Pará, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em Belém, onde a temperatura varia entre 24°C e 34°C. As instabilidades se concentram sobre o Nordeste Paraense, o Marajó, a Região Metropolitana de Belém e parte do Baixo Amazonas. Nas regiões do Sudeste, Sudoeste e Xingu, o tempo tende a permanecer mais estável, com períodos de abertura de sol.

No Amapá, Macapá registra mínima de 24°C e máxima de 33°C, com previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. O mesmo cenário se estende pelas demais áreas do estado, incluindo o Norte, o Centro e o Sul Amapaense.

Em Roraima, Boa Vista terá temperaturas entre 25°C e 32°C, sob muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A condição também alcança as regiões do Norte, Centro e Sul do estado, favorecida pela elevada umidade.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 23°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e chuva isolada. As maiores condições para precipitação concentram-se no Norte Amazonense, enquanto o Centro, Sudoeste e parte do Sul Amazonense apresentam variação de nebulosidade ao longo do dia.

Em Rondônia, o tempo permanece com poucas nuvens. Em Porto Velho, a temperatura varia entre 23°C e 38°C, uma das maiores máximas previstas para a região. O predomínio de tempo firme também abrange as outras regiões do estado.

No Acre, Rio Branco registra mínima de 21°C e máxima de 32°C, com previsão de muitas nuvens. A nebulosidade também predomina nas regiões do Vale do Acre e do Vale do Juruá, mas sem indicativos de chuva.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).