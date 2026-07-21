Prefeitura está realizando trabalho de drenagem na rua Minas Gerais, no trecho entre as ruas Grajaú e Suruí

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 15h01

Você já percebeu como a Avenida Sete de Setembro acumula água depois das chuvas fortes no trecho entre as ruas Piauí e Minas Gerais? Esse problema, que persiste há anos, está com os dias contados.

A Prefeitura de Espigão d'Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), está realizando o trabalho de drenagem na rua Minas Gerais, no trecho entre as ruas Grajaú e Suruí. Essa intervenção é a etapa de um projeto completo de reurbanização do nosso centro.

A Avenida Sete de Setembro já recebeu calçadas padronizadas e vagas de estacionamento em grande parte do seu trajeto. Faltava exatamente este trecho do meio, que dependia dessa drenagem de qualidade para ser concluído. Com a nova rede de escoamento, a água das chuvas terá para onde ir, eliminando o acúmulo que incomodava motoristas e pedestres.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação. Nosso centro está sendo entregue de forma completa, organizada e funcional para todos que vivem, trabalham e visitam nossa cidade.

𝗔𝘁𝗲𝗻𝗰̧𝗮̃𝗼, 𝗲𝘀𝗽𝗶𝗴𝗮̃𝗼𝗲𝗻𝘀𝗲! A obra continua em andamento. Pedimos atenção redobrada ao transitar pela região, principalmente nas ruas Grajaú, Suruí, Minas Gerais e na Avenida Sete de Setembro. Dirija com cuidado e paciência. Em breve, após a conclusão da drenagem, será finalizada a construção de calçadas padronizadas e a criação de vagas de estacionamento na Avenida Sete de Setembro, a partir da rua Piauí. O resultado? Centro 100% padronizado, melhor fluxo de trânsito e vagas adequadas para carros e motos.