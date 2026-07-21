Prefeitura de Ji-Paraná fortalece agricultura familiar e segurança alimentar

Por Natalino FS

Publicada em 21/07/2026 às 14h28

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), recebeu, na manhã desta terça-feira (21), mais uma remessa de alimentos do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PMAAF). Os produtos entregues pelos agricultores familiares passam por avaliação de qualidade, pesagem e, em seguida, são destinados às instituições socioassistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade no município.

O PMAAF é uma iniciativa da Prefeitura de Ji-Paraná, executada pela Semagri, que adquire produtos da agricultura familiar, sem necessidade de licitação, e os destina às entidades cadastradas. O programa fortalece a produção rural, gera renda aos agricultores familiares e garante alimentos frescos e de qualidade para pessoas em situação de insegurança alimentar.

As entregas ocorrem todas as terças-feiras, no Feirão do Produtor, reunindo agricultores cadastrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). A ação consolida uma importante corrente de solidariedade e reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização dos produtores rurais e a promoção da segurança alimentar.

Para o produtor rural Pedro Pena, morador da Linha 16 da Gasoli, participar do programa é motivo de satisfação. “É gratificante saber que vamos receber pelo nosso trabalho e, ao mesmo tempo, ajudar famílias carentes com alimentos de qualidade. O Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar ajuda muito, porque conseguimos entregar toda a produção com a garantia da compra”, destacou.

De acordo com a servidora da Semagri, Beatriz Albino, a equipe inicia os trabalhos às 8 horas, com o recebimento dos produtos. “Nós recebemos os alimentos, fazemos a pesagem e avaliamos a qualidade antes de encaminhá-los às instituições cadastradas. Todo o processo precisa ser ágil, pois se trata de alimentos perecíveis. Os produtores são muito responsáveis e nunca tivemos problemas com a qualidade dos produtos”, afirmou.

Por meio do PMAAF, a Prefeitura de Ji-Paraná fortalece a economia rural, incentiva a produção da agricultura familiar e garante que alimentos saudáveis cheguem à mesa de quem mais precisa, promovendo inclusão social e desenvolvimento no município.