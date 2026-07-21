Prefeitura capacita agentes comunitários para atendimentos voltados à saúde da criança e acompanhamento de doenças crônicas

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 14h24

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, realizou na última sexta-feira (17) uma capacitação voltada aos agentes comunitários de saúde (ACS), com foco na assistência à saúde da criança e no acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

O treinamento aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ) e reuniu 89 agentes comunitários de saúde do município.

A capacitação foi ministrada pelas enfermeiras Geisiane Sandra Rodrigues e Elinete Mendes Santana, que abordaram temas relacionados à identificação precoce dos sinais e sintomas de diabetes e hipertensão, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, além de orientações sobre o fortalecimento das ações de prevenção e promoção da saúde no âmbito da atenção primária.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, ressaltou a importância da qualificação permanente dos profissionais que atuam diretamente junto à comunidade. “Os agentes comunitários de saúde desempenham um papel fundamental na atenção básica, pois são o principal elo entre os serviços de saúde e a população. Investir na capacitação contínua desses profissionais significa fortalecer o atendimento prestado, ampliar a qualidade da assistência e garantir resultados cada vez mais positivos para os usuários da rede municipal de saúde”, destacou.