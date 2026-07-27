Pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina diz que só conhece a dor do outro quem já sentiu na pele

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 13h30

“Só conhece a dor do outro quem já sentiu na pele. Quem vivenciou dificuldades, sabe o tamanho do desafio que as pessoas mais humildes enfrentam. Eu senti na pele o que a maioria das famílias sentem”. A declaração é da pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina.

Com uma intensa agenda de reuniões, visitas e encontros em Porto Velho, Sílvia Cristina tem aproveitado para mostrar a sua trajetória de vida. Com origem simples, filha de lavadeira e de um trabalhador braçal, ela teve uma infância pobre e com muitas dificuldades.

Sílvia Cristina relata que começou a trabalhar aos 12 anos, como babá, depois foi manicure e que aos 16 anos, ingressou em uma rádio como locutora, para ajudar a família.

“Só sente a dor do outro, que já vivenciou essa dor. Só sabe do sofrimento e da luta das pessoas simples, quem tem a mesma origem”, afirmou.