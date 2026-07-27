Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal recebem novos mobiliários escolares

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 14h12

Para oferecer ambientes escolares mais seguros, confortáveis e adequados ao processo de ensino e aprendizagem, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou a aquisição de novos mobiliários que contemplarão todas as escolas de Ensino Fundamental da rede municipal.

A iniciativa tem como objetivo substituir os mobiliários depreciados pelo tempo de uso, proporcionando melhores condições para estudantes e profissionais da educação. Além de renovar a estrutura das unidades escolares, a medida contribui para a organização dos espaços e para um ambiente mais acolhedor, favorecendo assim, o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Ao todo, foram adquiridos 1.419 conjuntos escolares, compostos por mesa e cadeira, destinados aos alunos do 1º ao 3º ano; 550 conjuntos para estudantes do 4º ao 5º ano; 50 conjuntos de refeitório juvenil com oito lugares; 100 conjuntos para professores, compostos por mesa e cadeira; além de 100 armários em aço e 100 estantes em aço.

A Semed explicou que parte dos mobiliários licitados já foram entregues e encontram-se no estoque. Nesta primeira etapa de distribuição estão disponíveis, os 1.419 conjuntos de 1º ao 3º ano, 550 conjuntos do 4º ao 5º ano e os 50 conjuntos de refeitório juvenil.

Os novos mobiliários, que representam um investimento de R$ 2.279.574,45, seguem rigorosamente as especificações técnicas e ergonômicas adequadas a cada faixa etária, garantindo mais conforto e segurança durante a rotina escolar.