Prefeitura publica edital convocando aprovados em concurso público

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 14h06

Foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial da última sexta-feira (24) o edital de convocação nº 45, referente ao concurso público promovido pela Prefeitura de Jaru em 28 de dezembro de 2023.

O edital convoca os candidatos aprovados para os cargos de operador de serviços gerais, analista administrativo, engenheiro civil e supervisor escolar.

O prazo final para apresentação de documentos via peticionamento eletrônico e posse está marcado para o dia 22 de agosto, sem possibilidade de prorrogação.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO NA ÍNTEGRA