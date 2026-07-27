Prefeitura de Porto Velho e OAB/RO promoveram ação com serviços gratuitos de saúde, cidadania e bem-estar para a pessoa idosa

Por Adaides Batista

Publicada em 27/07/2026 às 14h24

Em alusão ao Mês dos Avós, a Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), promoveu, na manhã do último sábado (25), na Vila Olímpica Chiquilito Erse, o evento "Bem-Estar em Ação: Cuidar de Quem Já Cuidou". A iniciativa reuniu centenas de pessoas idosas e seus familiares em uma programação gratuita voltada à promoção da saúde, cidadania, inclusão social e valorização da pessoa idosa.

Evento integrou as comemorações do mês dedicado à valorização das pessoas idosas

A ação foi realizada pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Rondônia, em parceria com a Subcomissão Universitária, com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e de outras secretarias municipais. O evento integrou as comemorações do mês dedicado à valorização das pessoas idosas, celebrado em julho em referência ao Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho.

Os participantes tiveram acesso a diversos serviços gratuitos, entre eles aferição da pressão arterial, teste de glicemia, vacinação, consultas com médico clínico geral e orientações nutricionais. Também foram disponibilizados atendimentos voltados à garantia de direitos, como orientação jurídica gratuita prestada por advogados da OAB, inscrição e atualização no Cadastro Único, emissão da Carteira da Pessoa Idosa e da Carteira da Pessoa com Deficiência (PCD).

A programação também ofereceu serviços de bem-estar, como design de sobrancelhas, maquiagem, manicure e aula de pilates. Palestras e rodas de conversa abordaram temas importantes, entre eles prevenção a fraudes digitais, direitos da pessoa idosa, diabetes, hipertensão, alimentação saudável, saúde mental, qualidade de vida e funcionalidade na vida diária.

O evento contou ainda com apresentações culturais, músicas, dança, atividades recreativas e momentos de integração, fortalecendo a convivência comunitária e valorizando o protagonismo da pessoa idosa. Durante toda a programação, uma ambulância permaneceu de prontidão e equipes de atendimento garantiram acolhimento e assistência aos participantes. Ao longo da manhã também foram realizados sorteios de brindes.

Evento contou ainda com apresentações culturais, músicas, dança, atividades recreativas e momentos de integração

O prefeito Léo Moraes destacou que ações como essa reforçam o compromisso da gestão municipal com o respeito, a valorização e a qualidade de vida da população idosa. "Nossa gestão trabalha para que a pessoa idosa tenha acesso a serviços, acolhimento e oportunidades de convivência. Cuidar de quem ajudou a construir Porto Velho é uma demonstração de respeito e gratidão. Quando unimos forças com instituições parceiras, ampliamos o alcance das políticas públicas e garantimos mais dignidade, inclusão e qualidade de vida para nossos idosos e suas famílias", afirmou o prefeito.

"Cuidar da pessoa idosa é um dever compartilhado por toda a sociedade. Iniciativas como esta fortalecem a rede de proteção, aproximam os serviços públicos da população e reafirmam o compromisso das instituições com a promoção da dignidade, da cidadania e da garantia dos direitos de quem tanto contribuiu para a construção da nossa sociedade", destacou o coordenador da Infância e Juventude e da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Isaias Fonseca Moraes.

"O 'Bem-Estar em Ação: Cuidar de Quem Já Cuidou' foi muito mais do que um evento; foi uma demonstração de respeito, reconhecimento e compromisso com a população idosa. A parceria entre a OAB Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho mostrou que, quando instituições unem esforços, conseguimos ampliar o acesso a direitos, promover cidadania e proporcionar mais qualidade de vida às pessoas que tanto contribuíram para a nossa sociedade", destacou a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Rondônia, Nucimélia Ribeiro.

A secretária municipal adjunta de Inclusão e Assistência Social, Tércia Marília Brasil, destacou que a iniciativa reafirmou o compromisso da gestão municipal com a promoção da cidadania e da qualidade de vida da pessoa idosa. "A parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a OAB Rondônia fortaleceu as políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e ampliou o acesso da população idosa a serviços essenciais, orientação e acolhimento. Trabalhar de forma integrada é fundamental para garantir direitos e promover uma sociedade mais inclusiva e humana".

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou a importância da mobilização conjunta em prol da população idosa. "Mais do que celebrar o Mês dos Avós, essa ação reafirmou o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a promoção do envelhecimento ativo, saudável e com garantia de direitos, aproximando os serviços públicos da população e fortalecendo as políticas de inclusão e proteção social".

Fotos: Semias