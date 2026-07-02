2º Prêmio OAB Rondônia de Jornalismo amplia participação para todos os comunicadores do estado

Por OAB/RO

Publicada em 27/07/2026 às 14h43

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) anuncia a realização do 2º Prêmio OAB Rondônia de Jornalismo. O grande destaque desta edição é a democratização total do certame: agora, todos os profissionais da comunicação estão oficialmente liberados e convidados a participar.

A principal novidade trata do acesso ao prêmio. Com as novas adequações, jornalistas que atuam como assessores de imprensa (em órgãos públicos ou entidades privadas) e profissionais vinculados à Administração Pública (municipal, estadual ou federal) passam a ter a inscrição expressamente autorizada, desde que o trabalho submetido cumpra os requisitos e o tema da edição.

Com a adoção do tema oficial “Onde tem advocacia, tem OAB”, a Seccional busca ampliar a pluralidade e reconhecer o trabalho de quem contribui diariamente para a valorização da advocacia e a defesa das prerrogativas.

Fique atento aos prazos e regras:

Para garantir a participação, os comunicadores devem observar o cronograma oficial:

* Inscrições: Ocorrem de 1º a 31 de agosto de 2026, exclusivamente pelo formulário eletrônico no site oficial da OAB/RO.

* Período de Veiculação: Os trabalhos inscritos devem ter sido publicados ou veiculados entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2026.

* Categorias: Os profissionais podem concorrer em Webjornalismo, Telejornalismo, Radiojornalismo, Fotojornalismo e Acadêmico.

* Premiação: A cerimônia de entrega está marcada para o dia 25 de setembro de 2026, no Plenário da OAB Rondônia, em Porto Velho.

Adequações do Edital (Errata)

As novas regras foram oficializadas nesta segunda-feira (27), por meio de uma errata referente ao Edital 008/2026. Além da importante flexibilização para os assessores de imprensa, o documento ajustou a nomenclatura do evento, que passou oficialmente a se chamar “2º Prêmio OAB Rondônia de Jornalismo”, corrigindo a divulgação inicial e tornou o tema da edição mais conciso e direto.

Apesar da abertura ampla, a Ordem ressalta que segue vedada a participação de jornalistas e profissionais que possuam vínculo de qualquer natureza com a própria OAB RO ou suas Subseções (incluindo contratos temporários e prestação de serviços terceirizados). As regras para potenciais conflitos de interesses com o Sistema OAB RO permanecem inalteradas.

ERRATA EDITAL 008.2026.PRES.OAB.RO

EDITAL 008.2026.PRES.OAB.RO