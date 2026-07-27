Incêndios na França e Espanha deixam mais de 325 mil desalojados

Por G1

Publicada em 27/07/2026 às 15h06

Os incêndios florestais que atingem França e Espanha já provocaram a retirada de mais de 325 mil pessoas e levaram a União Europeia a organizar uma ampla operação internacional de combate às chamas.

Para apoiar os trabalhos na Espanha, foram enviados seis aviões da Grécia, Itália e Turquia. O país também recebeu 134 agentes e 41 viaturas de Portugal, em uma ação coordenada pelo mecanismo europeu de proteção civil.

Na França, a União Europeia mobilizou sete aviões e quatro helicópteros enviados por diferentes países, entre eles Portugal, Alemanha, Croácia, República Tcheca, Eslováquia, Suécia e Turquia. A maior parte das aeronaves integra a frota europeia de combate a incêndios rescEU.

Uma fonte da Comissão Europeia reconheceu que o mecanismo de emergência opera sob forte pressão, mas afirmou que, até o momento, não há risco de colapso.

Na região de Bordeaux, cerca de 3 mil portugueses e descendentes de portugueses foram levados para centros de acolhimento devido ao avanço das chamas. A informação foi divulgada pelo conselheiro português Filipe Dantas.

O incêndio de grandes proporções obrigou aproximadamente 220 mil pessoas a deixarem suas casas na França. Entre os afetados estão moradores de Le Porge, na região de Gironda, onde várias residências foram atingidas pelo fogo.

Também foram retiradas famílias portuguesas e lusodescendentes que vivem nas localidades de Ares, Marcheprime, Mios, Cestas, Biscarrosse, Le Haillan e Saint-Médard-en-Jalles. Parte delas foi acomodada no Centro de Exposições de Bordeaux.

O Centro de Coordenação de Resposta a Emergências da União Europeia permanece em contato com as autoridades francesas e espanholas para avaliar a necessidade de novos recursos. Um representante da Comissão Europeia foi enviado a Bordeaux para auxiliar na coordenação da assistência internacional.

Bruxelas considera que o cenário permanece instável e exige acompanhamento constante. Portugal, que voltou a entrar em alerta máximo por causa de uma nova onda de calor, também está sob monitoramento das autoridades europeias.

França e Espanha solicitaram ajuda ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia na semana passada. A resposta também inclui o acompanhamento das áreas atingidas por meio do satélite Copernicus, responsável por produzir mapas utilizados pelas equipes em campo.

Atualmente, a frota do rescEU dispõe de 22 aviões e cinco helicópteros, que complementam os recursos de combate a incêndios mantidos por cada país.

Após mais de 1 milhão de hectares terem sido destruídos por incêndios florestais na Europa em 2025, a União Europeia organizou para o verão de 2026 sua maior operação preventiva contra o fogo. Ao todo, 777 bombeiros de 14 países foram posicionados antecipadamente em áreas consideradas de alto risco em Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Chipre.