Por G1

Publicada em 27/07/2026 às 15h02

A declaração do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de "palhaço", repercutiu nesta segunda-feira (27) na imprensa argentina.

Dois dos principais jornais em circulação no país, o Clarín e La Nación destacaram a resposta do ministro aos ataques feitos por Milei durante o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), no último fim de semana. As publicações descreveram o episódio como mais um capítulo da crise diplomática entre Brasil e Argentina.

Durigan afirmou, em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco, que a economia brasileira está em situação melhor que a argentina.

"O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta", disse o ministro.

Depois da repercussão da fala, o titular do ministério afirmou à GloboNews que a declaração foi feita por iniciativa própria e não representa uma posição oficial do governo. Segundo ele, a decisão de resposta surgiu porque as críticas de Milei foram direcionadas à sua pasta.

"Não tem o menor cabimento um presidente de outro país vir aqui, sem comunicação oficial, xingar as autoridades, criticar a política econômica, fazendo dancinha. Não dava pra não responder", afirmou.