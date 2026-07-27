Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 14h29

Está circulando nas redes sociais uma publicação utilizando indevidamente o nome e a identidade visual da Prefeitura de Pimenta Bueno para divulgar um suposto evento.

A informação é FALSA.

A Prefeitura de Pimenta Bueno não está organizando, apoiando ou autorizando esse evento.

Atenção: utilizar o nome, brasão ou identidade visual de um órgão público para enganar a população pode configurar crime, conforme a legislação brasileira, entre eles:

• Falsidade Ideológica – Art. 299 do Código Penal;

• Falsa Identidade – Art. 307 do Código Penal;

• Uso Indevido de Símbolos Oficiais – Art. 296, §1º, III do Código Penal;

• Usurpação de Função Pública – Art. 328 do Código Penal;

• Além de outros crimes, como Calúnia, Difamação e Estelionato, quando houver ofensa à honra ou tentativa de obter vantagem ilícita.

Antes de compartilhar qualquer informação, confirme se ela foi publicada nos canais oficiais da Prefeitura.

Não compartilhe fake news. Informação falsa prejudica toda a população e pode gerar responsabilização civil e criminal.