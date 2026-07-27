Prefeitura amplia acesso à cirurgia de reversão de ostomia com o Projeto Reconecta Jipa

Por Natália Pessoa

Publicada em 27/07/2026 às 14h03

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem transformado a vida de pacientes ostomizados temporários com o Projeto Reconecta Jipa, uma iniciativa voltada à realização de cirurgias de reversão de colostomia e ileostomia, devolvendo autonomia, qualidade de vida e dignidade aos usuários da rede pública de saúde.

Iniciado em abril deste ano, o projeto já contabiliza 14 cirurgias realizadas, todas com resultados positivos. Até o momento, não houve registro de complicações cirúrgicas, e todos os pacientes receberam alta hospitalar com o trânsito intestinal restabelecido, um dos principais indicadores de sucesso do procedimento.

As cirurgias são realizadas aos sábados, com média de uma operação por semana. Cada procedimento dura, em média, sete horas, envolvendo uma equipe multiprofissional e uma estrutura preparada para garantir segurança e assistência especializada em todas as etapas.

O Reconecta Jipa contempla desde a identificação dos pacientes aptos ao procedimento, avaliação especializada e realização de exames, até a cirurgia de reversão e o acompanhamento antes e depois da operação. O objetivo é garantir que cada paciente receba um atendimento completo, humanizado e seguro durante todo o processo.

O público-alvo do programa é formado por pacientes cadastrados na rede pública municipal que possuem colostomia ou ileostomia temporária e apresentam indicação médica para a reversão. Os interessados devem procurar o Centro Especializado em Reabilitação (CER) para avaliação e inclusão no fluxo de atendimento.

Mais do que realizar cirurgias, o Projeto Reconecta Jipa representa a oportunidade de recomeçar. Ao devolver o funcionamento natural do intestino, o programa permite que os pacientes retomem suas atividades diárias, fortaleçam a autoestima e recuperem a qualidade de vida, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com uma saúde pública cada vez mais humanizada e resolutiva.