BPTAR prende dupla desmontando motos furtadas na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 27/07/2026 às 13h40

Uma ação rápida do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) resultou na prisão de dois homens, de 24 e 43 anos, suspeitos de receptação, na noite de domingo (26), no bairro Cohab, zona Sul de Porto Velho. A ocorrência foi registrada durante a Operação Sufocare.

Os policiais chegaram ao imóvel após informações repassadas pelo sistema de rastreamento da motocicleta furtada, que apontava a localização do veículo em uma residência na Rua São Caetano. No local, os militares constataram que a moto já estava sendo desmontada.

Segundo a Polícia Militar, após a entrada autorizada pela moradora da casa, foi confirmada a procedência ilícita da motocicleta. Durante o flagrante, um dos suspeitos admitiu ter adquirido o veículo por R$ 800 para retirar peças e utilizá-las em sua própria motocicleta. O outro também confessou que pretendia aproveitar componentes do veículo.

Os dois homens foram presos em flagrante e levados para a Central de Flagrantes. A motocicleta foi recuperada antes que fosse completamente desmanchada e será devolvida ao proprietário após os procedimentos legais.