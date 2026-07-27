Homem é preso após ameaçar matar familiares e manter companheira trancada

Por O Minuto Notícia

Publicada em 27/07/2026 às 13h50

Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 26 de julho, em Cacoal (RO), após uma sequência de ameaças contra familiares, manter a companheira trancada em um quarto da residência e resistir à abordagem da Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada em contexto de violência doméstica e familiar, com enquadramento, em tese, nos crimes de ameaça, violência psicológica contra a mulher, cárcere privado e resistência.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 5h por meio da Central de Operações (190), após denúncia de que o suspeito, identificado como Z. F., estaria ameaçando sua esposa com uma arma branca.

Os policiais informaram que, poucas horas antes, já haviam atendido uma ocorrência no mesmo endereço. Na ocasião, a neta da companheira do suspeito, relatou ter recebido mensagens e áudios com ameaças após uma discussão envolvendo valores provenientes de jogos realizados pela internet. Segundo ela, o homem exigia a devolução de um PIX e chegou a afirmar que ela precisaria "se esconder dele" caso não devolvesse o dinheiro. Apesar de restituir o valor, a jovem optou por registrar a ocorrência posteriormente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Horas depois, a Polícia Militar retornou ao imóvel após nova solicitação. Conforme relato de familiares, uma mulher identificada pelas iniciais L. R. A., foi encontrada trancada em um dos quartos da residência, onde era ameaçada de morte pelo companheiro, que exigia dinheiro supostamente relacionado às movimentações financeiras dos jogos. A porta do cômodo precisou ser arrombada por uma das filhas da vítima para retirá-la da situação de risco.

Ainda segundo os relatos, o suspeito também ameaçou matar todos os moradores da casa e intimidou o genro da vítima, golpeando o portão da residência com um pedaço de madeira enquanto proferia novas ameaças.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram Z. F., escondido debaixo de uma cama. Ele desobedeceu às ordens de saída, resistiu à prisão e precisou ser contido pelos policiais militares.