PDT e PSB caminham juntos nas eleições de outubro, Porto Velho entre as 40 cidades mais violentas do mundo, MDB tem Abib a govenador e Amir de vice

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/07/2026 às 14h00

PDT/PSD – No sábado (25) 0 PDT realizou a convenção partidária para escolha dos candidatos a govenador, vice, das duas vagas ao Senado, Câmara Federal (oito cadeiras) e Assembleia Legislativa (24 cadeiras). Na ocasião foi formatada parceria entre o PDT e o PSB visando as eleições gerais de outubro. O objetivo é o fechar a parceria definindo como candidatos a governador o advogado Samuel Costa (PSB), e Acir Gurgacz que preside o PDT no Estado a ativista Lurdinha Suruí para as duas vagas ao Senado. Acir contesta na Justiça sua elegibilidade e está confiante em sucesso. "O que está em jogo é a democracia e o interesse dos rondonienses. Precisamos largar essa polarização que não acrescenta em nada na vida dos rondonienses. Viver com quem pensa diferente, divergir e antagonizar faz parte da democracia”, argumentou. "O que faz o mundo ser belo é justamente a pluralidade de ideias e de pensamentos. Não podemos colocar o interesse dos rondonienses em último lugar. É chegada a hora de caminharmos de mãos dadas, em um só propósito e um só coração”, disse Samuel.

Violência – Preocupante a informação do Anuário da Segurança Pública sobre o crescimento da violência letal em relação a Rondônia no ano de 2025 que foi o sétimo Estado (temos 27 Estados e o Distrito Federal), registrando alta de 7,5% em relação ao ano anterior. Foi a segunda maior elevação em um ano do País. Dentre as mortes violentas intencionais estão homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, e mortes decorrentes de intervenção policial. Somente Rio Grande do Norte, Roraima, Distrito Federal Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro superaram Rondônia nos itens citados. A violência contra a mulher também é elevada no Estado com aumento de 66% em feminicídio, a segunda maior taxa do País. Isso é assustador. Rondônia também registrou a maior taxa nacional de abandono de incapaz e a segunda maior de maus-tratos e um dos maiores índices de violência doméstica da Região Norte. Citamos algumas irregularidades, mas a presença –negativa– de Rondônia está em praticamente todos os itens,

Violência II – O próximo governador, já que estamos iniciando a campanha eleitoral deste ano, com os partidos realizando as convenções para escolha dos candidatos, que serão enceradas no dia 5 de agosto é necessário um projeto, uma proposta diferenciada na área policial, pois a violência e a criminalidade no Estado é mais que preocupante. AS ações das facções aumentam de forma avassaladora e a cada dia a população de bem vem encontrando menos espaços para desenvolver suas atividades legais. O policiamento ostensivo-preventivo do Estado precisa melhorar muito, inclusive com abordagens permanentes em pontos incertos e variados, não importando o horário (manhã, tarde, noite, madrugada), pois a violência e a criminalidade continuam crescente e assustadoras. Os eleitores devem cobrar esse item com veemência. Hoje, Porto Velho, por exemplo, está entre as 50 cidades mais violentas do mundo...

MDB – O partido também realizou a convenção partidária para escolha dos candidatos no sábado (25), na sua sede em Porto Velho e de forma virtual. O empresário em educação Paulo Abib é o candidato do partido, que já foi o maior do País, à sucessão estadual com vistas às eleições gerais de outubro. Muito se comentou nos últimos dias, que o candidato do partido seria o ex-senador Amir Lando, que também foi ministro (INSS), mas ele acabou sendo homologado como vice de Abib. O senador e presidente regional do partido, Confúcio Moura foi confirmado como candidato à reeleição, após a confirmação dos candidatos foram discutidas com filiados e delegados do partido as estratégias para a campanha e a necessidade de reforçar as bases, inclusive com o apoio das lideranças regionais. Hoje o partido não tem nenhuma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, o mesmo ocorrendo com as oito da Câmara Federal e um dos três senadores, Confúcio Moura.

PP –O partido presidido em Rondônia pela senadora Sílvia Cristina, marcou convenção partidária para escolhas dos candidatos aos diversos cargos eletivos para o dia 3 de agosto, dois dias antes do prazo final a partir das 18 horas de forma presencial. Ela está convocando os filiados, delegados, autoridades políticas para a convenção que ocorrerá em Porto Velho, na Rua Matrinchã, 996, Bairro Lagoa. O PP faz parte da União Progressista com o União Brasil e os nomes aprovados para o Senado da República, Câmara Federal e Assembleia Legislativa serão levados para a convenção do UB, partido que está unido nacionalmente ao PP em federação. Sílvia Cristina é pré-candidata a senadora deverá ter seu nome homologado na convenção da próxima semana.

Respigo

A federação PP-UB a. Federação Progressista deverá ter dois nomes na disputa das duas das três vagas ao Senado. Além de Silvia Cristina, que preside o PP no Estado, o UB deverá homologar a ex-deputada federal, Mariana Carvalho para concorrer ao Senado +++ A junção dos dois partidos fortalece as prováveis, hoje pré-candidatas, Sílvia e Mariana na busca das duas vagas ao Senado. Sílvia já foi vereadora em Ji-Paraná e está no segundo mandato na Câmara Federa +++ Mariana foi vereadora em Porto Velho e deputada federal. Não será difícil o Estado ter a partir do próximo ano no Senado +++ A missão será hercúlea, porque terá que enfrentar Confúcio, já homologado para concorrer à reeleição, Bruno “Bolsonaro” Scheidt (PL), de Ji-Paraná que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o campeão de votos (85.596) em 2022, deputado federal Fernando Máximo e provavelmente o ex-senador Acir Gurgacz (PDT). Quem viver verá... E o Palmeira perdeu enorme chance em se distanciar mais do segundo colocado, o Flamengo. Perdeu (2x1) em cacas para o Atlético Mineiro +++ Não soube aproveitar o empate do Flamengo (1x1) com o São Paulo. E o time carioca conseguiu diminuir um ponto para o líder, que agora é de seis pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos.

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