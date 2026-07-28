Pré-candidata a deputada estadual Noeli Deiró quer ampliar projeto da Polícia Militar Mirim

Por Assessoria

Publicada em 28/07/2026 às 08h10

A pré-candidata a deputada estadual Noeli Deiró reafirmou a intenção de priorizar a viabilização de recursos, na Assembleia Legislativa, para apoiar projetos sociais e outras iniciativas que beneficiem crianças e adolescentes. No último dia 17 ela esteve em Ariquemes, para conhecer a Polícia Militar Mirim, programa desenvolvido pelo 7º Batalhão da Polícia Militar. “Projetos como esse devem ser ampliados, para atender outros municípios do Estado”, disse.

O projeto da Polícia Militar Mirim vem sendo desenvolvido em Ariquemes, há 15 anos e segundo Noeli Deiró, tem apresentado excelente resultados. O programa atende crianças e adolescentes. Entre os objetivos do projeto está o de promover a formação ética e moral, transmitindo valores familiares, sociais e cívico-militares.

De acordo com Noeli Deiró, projetos sociais como a Polícia Militar Mirim, a Guarda Mirim e o Proerd, contribuem com a promoção da disciplina, do civismo e da cidadania, além de afastar crianças e adolescentes de situações de risco e prepará-los para o mercado de trabalho. “Acompanhei o trabalho realizado, durante muitos anos em Cacoal, pela Guarda-Mirim e outros programas como o Proerd, desenvolvido pela Polícia Militar, são iniciativas como essas que quero fortalecer”, explicou.

Segundo Noeli, a visita à Polícia Militar Mirim de Ariquemes foi muito proveitosa e a ajudou a ampliar seus conhecimentos sobre o projeto. “Saí da instituição com ainda mais convicção de que iniciativas como essa, são de suma importância, para o desenvolvimento saudável e seguro de nossas crianças e adolescentes’, disse.