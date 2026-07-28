Prefeitura abre inscrições para teste seletivo simplificado para contratação de psicólogo

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou o Edital do Teste Seletivo Simplificado nº 06/2026, destinado à contratação temporária de psicólogo para atuação na administração municipal.
O processo seletivo será realizado por meio de análise documental, de caráter classificatório e eliminatório. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 5,00 pontos, conforme os critérios estabelecidos no edital.
Está sendo ofertada uma vaga para o cargo de psicólogo, com carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário possuir graduação em Psicologia e registro no respectivo conselho profissional.
As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 28 de julho e 1º de agosto de 2026, exclusivamente pelo site da Prefeitura.
O edital terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O contrato temporário poderá ter duração de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, observado o prazo máximo previsto em lei.
Os interessados devem consultar o edital completo para conhecer os requisitos, critérios de avaliação, cronograma e demais informações do processo seletivo.
Inscrições: 28 de julho a 1º de agosto de 2026
Acesse o edital e faça sua inscrição:https://pimentabueno.ro.gov.br/concursos/
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