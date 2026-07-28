Rondônia amplia participação no mercado internacional: China lidera

Por Redação

Publicada em 28/07/2026 às 08h30

Rondônia está vivendo um momento de destaque no comércio exterior. Em missão oficial à China, o governo do estado celebrou os números impressionantes do primeiro semestre de 2026: US$ 2,1 bilhões em exportações. O resultado é um salto expressivo frente aos US$ 1,76 bilhões registrados no mesmo período de 2025. Para se ter uma ideia, somente em junho deste ano, as exportações bateram a marca de US$331,9 milhões, reforçando a força do agronegócio local.

A soja e a carne continuam sendo os carros-chefes da pauta exportadora rondoniense, respondendo por mais de 91% das vendas externas no período analisado. A lista de destinos, sem surpresa, é liderada pela China, que sai na frente de países como Estados Unidos, México, Itália e Turquia. A viagem do governo ao país asiático teve como objetivo justamente firmar novas parcerias comerciais e atrair investimentos para Rondônia, consolidando uma relação que já é a mais importante da balança comercial local.

Segundo o governador Marcos Rocha (PSD), o resultado reflete um trabalho de fortalecimento da infraestrutura, desburocratização de processos e abertura de novos mercados.

Uma relação além do agronegócio

Rondônia é um forte representante do Brasil nas exportações de soja e carne para a China. Mas além deste e de outros acordos comerciais, a conexão entre os dois países está ficando cada vez mais diversa. Outros setores também estão seguindo pelo mesmo caminho — e chegando ao dia a dia do consumidor brasileiro de formas bem diferentes.

No universo dos jogos digitais, Fortune Rabbit Online é um bom exemplo de como a estética chinesa está se popularizando. Disponível em diferentes plataformas brasileiras, o slot apresenta um gráfico com elementos chineses e traz o coelho da sorte do horóscopo chinês como personagem principal. Há também o caso de WUCHANG: Fallen Feathers, RPG de ação de fantasia sombria desenvolvido pela chinesa Leenzee. WUCHANG já era um fenômeno mundial desde seu lançamento em 2025 e ganhou bastante tração nas redes sociais brasileiras por estar disponível em catálogos de assinatura de console e PC.

O mercado de beleza também sente essa influência. A marca chinesa Sheglam, conhecida por oferecer produtos por preços competitivos e embalagens coloridas, está expandindo sua presença no varejo físico brasileiro com uma seleção de 150 produtos já populares entre o público nacional. Entre eles estão blush líquido, primer e base de acabamento acetinado.

Enquanto no setor automotivo, a chinesa BYD se tornou um dos maiores símbolos da aproximação entre Brasil e China. De fabricante de baterias a uma das principais montadoras de veículos eletrificados do mundo, a empresa ultrapassou a Tesla em vendas mundiais e vem ganhando espaço acelerado no Brasil, impulsionada também pela instalação de sua fábrica na Bahia.

O futuro de Rondônia na exportação

Marcos Rocha enfatizou que o governo pretende trabalhar para que as exportações do estado aumentem em número e variedade, valorizando assim a produção local e fortalecendo novos segmentos econômicos.

Além da soja e da carne, outros produtos que também impulsionam as exportações rondonienses são café, milho, cacau e o tambaqui. De acordo com especialistas, o crescimento das exportações mostra que, além de ser um grande produtor, agora Rondônia também passou a ser reconhecido pela qualidade dos seus produtos.