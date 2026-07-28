Homem é preso com duas armas de fogo, munições e folhas de coca em operação

Por Rondonianews.com

Publicada em 28/07/2026 às 08h20

Uma ação policial realizada na RO-135, nesta segunda feira (27), nas proximidades do Porto Rolim, resultou na prisão de um homem por porte ilegal de armas de fogo e posse de material de origem vegetal semelhante à folha de coca.

Durante a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito um revólver calibre .38, municiado com oito cartuchos, além de uma espingarda calibre 12 acompanhada de 15 munições. Também foi apreendida uma sacola contendo folhas de coca, cuja origem e finalidade serão investigadas pelas autoridades competentes.

Após a apreensão do armamento e do material encontrado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A operação integra as ações de fiscalização e combate à criminalidade desenvolvidas na região, reforçando o trabalho das forças de segurança na prevenção de crimes e na retirada de armas ilegais de circulação.

As investigações prosseguem para apurar possíveis ligações do suspeito com outras atividades criminosas e esclarecer a procedência das armas e do material apreendido.