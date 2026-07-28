Motorista é arremessada para fora do carro após capotamento em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 28/07/2026 às 08h20

Uma motorista ficou ferida após um grave acidente de trânsito no fim da tarde desta segunda-feira (27), na rotatória entre a Avenida Urupá e a Avenida Ji-Paraná, no bairro Urupá, em Ji-Paraná.

Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu um Chevrolet Equinox e um Fiat Uno Way. Testemunhas relataram que o Uno seguia em alta velocidade, atravessou a rotatória sem os devidos cuidados e atingiu a traseira do Equinox.

Com a força da colisão, o Fiat Uno capotou e a condutora foi arremessada para fora do veículo. Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o SAMU, que encaminhou a vítima ao hospital para atendimento médico. O estado de saúde dela não foi informado.

Durante a ocorrência, os policiais verificaram a documentação do Chevrolet Equinox, constatando que o veículo estava com toda a situação regular. Já o Fiat Uno foi retirado do local por um guincho particular providenciado pelo filho da motorista, proprietário do automóvel.

A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência e o levantamento das informações para subsidiar a apuração das circunstâncias do acidente pelas autoridades competentes. As causas do sinistro serão investigadas.