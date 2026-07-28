O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta terça-feira (28)

Por Viviane Bessa

Publicada em 28/07/2026 às 08h00

A Região Norte terá, nesta terça-feira (28), predomínio de muitas nuvens e condições para chuva em grande parte do território. Os maiores volumes de precipitação são esperados em áreas do Amazonas e de Roraima, enquanto os demais estados mantêm possibilidade de chuva isolada. O Tocantins será a exceção, com tempo mais estável e poucas nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva em grande parte do estado. Na capital, Rio Branco, os termômetros variam entre 22°C e 35°C. A condição também se estende ao Vale do Juruá e ao Vale do Acre.

No Amapá, o céu permanece com muitas nuvens e possibilidade de chuva tanto na capital quanto em outras áreas do estado. Em Macapá, a temperatura mínima será de 24°C, com máxima de 32°C. O mesmo cenário é previsto para as regiões do Norte e do Sul do Amapá.

No Amazonas, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Manaus, a mínima será de 25°C e a máxima de 32°C. As condições também alcançam o Norte Amazonense, o Centro Amazonense, o Sudoeste Amazonense e o Sul Amazonense.

No Pará, o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Em Belém, os termômetros variam entre 23°C e 33°C. A previsão se estende ao Baixo Amazonas, ao Marajó, ao Nordeste, ao Sudoeste e ao Sudeste Paraense.

Em Rondônia, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. Em Porto Velho, a temperatura varia entre 21°C e 35°C. A condição também é prevista para as regiões do Leste Rondoniense e da Madeira-Guaporé.

Em Roraima, são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Na capital, Boa Vista, os termômetros registram mínima de 24°C e máxima de 33°C. A previsão também contempla o Norte e o Sul de Roraima.

No Tocantins, o tempo permanece mais estável, com predomínio de poucas nuvens. Em Palmas, a mínima prevista é de 22°C, com máxima de 37°C. O mesmo cenário deve ocorrer nas regiões Ocidental do Tocantins e Oriental do Tocantins, favorecendo temperaturas elevadas ao longo do dia.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).