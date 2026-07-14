Polícia Militar prende suspeito de ataque a tiros na zona Leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 14/07/2026 às 15h09

Uma rápida ação da Polícia Militar resultou, na manhã desta terça-feira (14), na prisão de um jovem de 18 anos, conhecido pelo apelido de “Pimentinha do CV”, suspeito de participação em um ataque a tiros ocorrido na Rua Humaitá, em frente ao condomínio Porto Madero, na zona Leste de Porto Velho.

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta efetuaram diversos disparos contra integrantes de uma facção criminosa rival. Durante a ação, os suspeitos também teriam feito referências à organização criminosa à qual seriam ligados.

Após o atentado, equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar iniciaram diligências e utilizaram imagens do sistema de cercamento eletrônico para identificar um dos envolvidos.

Durante as buscas, os policiais localizaram a motocicleta utilizada no crime no Residencial Porto Bello III. Na sequência, encontraram o suspeito em um apartamento do condomínio.

De acordo com a corporação, o jovem ainda vestia as mesmas roupas registradas pelas câmeras de monitoramento no momento do ataque.

Durante a abordagem, o suspeito teria admitido que estava na motocicleta ao lado de um comparsa conhecido pelo apelido de “Cheik”. Ainda conforme relato à Polícia Militar, ambos haviam ingerido bebida alcoólica antes de seguirem para o local onde ocorreu o atentado.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. Na ação, os policiais apreenderam a motocicleta utilizada no crime e um aparelho celular, que será submetido à perícia para auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para localizar o segundo suspeito e esclarecer a motivação do ataque. Segundo as informações iniciais, a ocorrência pode estar relacionada à disputa entre organizações criminosas que atuam em Porto Velho.