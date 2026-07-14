Luana Piovani reage à atitude de Virginia:

Por IG

Publicada em 14/07/2026 às 15h35

Luana Piovani, de 49 anos, movimentou as redes sociais neste domingo (12) ao voltar a alfinetar Virginia Fonseca, de 27 anos. Por meio dos Stories do Instagram, sem citar nomes, a atriz sugeriu que a influenciadora deveria ser presa por indicar um tratamento médico aos seguidores sem ter a formação necessária para isso.

“Eu li há pouco tempo atrás, que dentro das normas da internet, tinha acabado de sair uma regra que influenciadores têm que ter curso científico para poder sugerir coisas e falar sobre coisas [de saúde]”, começou a artista.

Na sequência, sem citar o nome de Virginia, a atriz detonou a influenciadora e questionou o porquê de ela não receber nenhuma punição após indicar que seus seguidores fizessem soroterapia, um blend de vitaminas por via intravenosa. “Aí eu te pergunto e eu mesma respondo: quando é que alguém vai colocar a coleira nessa loira matadora de gente, de famílias brasileiras? Quando?”, disparou Piovani.

Por fim, Luana sugeriu que Virginia deveria ser presa por fazer a indicação da soroterapia nas redes sociais. “O que será que precisa acontecer mais, né? Porque é isso, fica indicando coisa de saúde, tem que ser presa, gente”, concluiu.

Entenda o caso

As críticas de Luana Piovani foram motivadas por um Storie publicado por Virginia Fonseca no Instagram nesta terça-feira (7). Na gravação, a influenciadora afirma que a soroterapia a ajudou a se recuperar, já que ela estava gripada e com uma rotina caótica devido a sua cobertura da Copa do Mundo 2026.

“Deixa eu dar uma indicação para vocês também. Galera, eu fiz ontem assim… surreal! Eu já tinha feito outra vez, só que eu acho que não vi tanta diferença porque talvez eu não estava tão mal. Agora eu estava muito mal, pô, um mês fora de casa, um mês fora da rotina, gripada, comendo mal, tudo errado, muita fritura”, começou a criadora de conteúdo digital.

“Então, tipo assim, eu estava horrível. […] Bicho, eu tô outra mulher! Simplesmente levantou defunto!”, afirmou a loira. Na sequência, ela explicou que pretendia buscar mais informações sobre a frequência recomendada para o tratamento. Segundo Virginia, a intenção é repetir o procedimento, caso haja indicação.

“Eu não sei de quanto em quanto tempo pode fazer, mas eu vou procurar saber. Porque, se puder fazer de semana em semana, eu vou fazer de semana em semana”, concluiu.

A indicação de Virginia causou polêmica nas redes sociais, já que ela não tem nenhuma formação na área da saúde, portanto, não pode indicar procedimentos dessa natureza.

Após a grande repercussão do caso, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) emitiu uma nota alertando sobre os riscos do uso da soroterapia sem critérios.

Segundo o órgão, a soroterapia não tem nenhuma comprovação científica: “O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) alerta que a indicação de soroterapia com a falsa promessa de oferecer benefícios, como rejuvenescimento, perda de peso, ganho de massa muscular, combate à queda de cabelo e aumento da vitalidade, não tem evidência científica.”

“O Cremego já promoveu amplos debates sobre essa terapia endovenosa de vitaminas e minerais, que tem movimentado um mercado movido por falsas promessas e impulsionado, principalmente, por artistas e influenciadores”Cremego



O órgão ainda repudiou o uso desnecessário do procedimento. “Desde 2024, quando realizou uma plenária sobre o tema, o Cremego tem chamado a atenção da sociedade sobre os ricos, inclusive fatais, do uso desnecessário da soroterapia, que também já foi questionado pela maioria das Sociedades de Especialidades Médicas e é condenado pela Resolução CFM número 2004/2012”, continuou.

“O Cremego observa que a soroterapia é um tratamento sério, porém vem sendo usado indiscriminadamente com a promessa de prevenir doenças que o paciente nem sabe se virá a ter. Denúncias sobre essa prescrição indiscriminada podem ser encaminhadas ao Cremego pelo e-mail [email protected]”, conclui a nota.