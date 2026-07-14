Ana Castela rebate comentário sobre seu bumbum:

Por IGK

Publicada em 14/07/2026 às 15h49

Ana Castela, de 22 anos, perdeu a paciência e deu uma resposta atravessada para um fã, no último sábado (11). Tudo começou quando a cantora compartilhou uma sequência de fotos após malhar na academia e o internauta achou de bom tom criticar o seu bumbum.

Na postagem, Ana comemorou sua evolução física e se mostrou orgulhosa pelos resultados que vem alcançando com a prática da musculação e do futevôlei. Apesar da animação, um seguidor criticou o corpo da artista: "E a bunda nada, ainda", escreveu ele.

Sem papas na língua, Ana Castela rebateu o comentário de forma inusitada. "Mas bunda dá pra crescer, né. O pint* que é difícil, meu amigo", disparou a Boiadeira.

Nas redes sociais, a cantora recebeu o apoio dos fãs. ”É maravilhoso devolver o constrangimento”, declarou uma. “Eu amo que ela não está nem aí e responde mesmo”, escreveu outra. “Ela com um corpão maravilhoso e natural, e o cara vem e fala isso. Ela foi muito educada isso sim. Minha meta é ter o corpo da diva”, elogiou outra. “Quem fala o que quer escuta o que não quer, amei a resposta”, declarou uma quarta usuária do Instagram.

Ana Castela surpreende ao exibir abdômen trincado

A cantora deu o que falar neste sábado, ao exibir seu físico escultural. Por meio das redes sociais, Ana Castela compartilhou registros direto da academia, mas um deles chamou a atenção: na imagem, ela surge levantando a blusa e mostrando o abdômen definido.