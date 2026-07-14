Prefeitura de Porto Velho anuncia implantação do primeiro Pocket Park

Por Renata Beccária

Publicada em 14/07/2026 às 16h19

A prefeitura de Porto Velho anunciou a implantação do primeiro Pocket Park de Porto Velho. O espaço será construído na Avenida Calama, ao lado do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), em uma área destinada à convivência, ao descanso e à circulação de pedestres.

O projeto prevê bancos, paisagismo, áreas permeáveis, vasos, iluminação e estruturas para proteção contra o sol. A proposta aproveita uma área de pequenas dimensões e cria um novo ponto de uso público na capital.

Durante o anúncio, o prefeito Léo Moraes lembrou que o local permaneceu sem utilização adequada por décadas e agora receberá um projeto-piloto. “Você sabia que tudo isso aqui era um buraco durante décadas? Agora, o local recebe um projeto-piloto. É mais um espaço que se soma às praças e aos espaços que já requalificamos ou reformamos em Porto Velho”.

Um dos elementos do projeto é a cobertura formada por peneiras instaladas sobre uma estrutura metálica. As peças serão utilizadas para produzir sombra e fazem referência a objetos presentes no cotidiano da população amazônica. O desenho também utiliza linhas curvas nos bancos, nos espaços de permanência e nos percursos. O piso terá cores para marcar as áreas de circulação, enquanto a vegetação fará parte da composição do local.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a implantação do Pocket Park integra o trabalho de recuperação e organização dos espaços públicos da cidade. “Esse é um projeto que aproveita uma área pequena e oferece estrutura para que as pessoas possam parar, descansar e utilizar o espaço. Também buscamos inserir referências regionais e soluções adequadas ao local”, explicou Giovanni.

A proposta foi desenvolvida pela equipe técnica de arquitetura e paisagismo da Sesb e servirá como projeto-piloto para possíveis intervenções em outros pontos de Porto Velho.