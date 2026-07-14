Mutirão de Empregos supera expectativa e atende mais de 240 candidatos em dois dias

Por Letícia Regis

Publicada em 14/07/2026 às 16h08

O mutirão de empregos promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sine Municipal, superou as expectativas e encerrou o segundo dia de atendimento com mais de 240 candidatos atendidos. O segundo e último dia da ação, aproximou trabalhadores das empresas parceiras, agilizando processos seletivos e ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Somente nesta terça-feira (14), mais de 120 candidatos participaram das entrevistas e pré-seleções, número que ultrapassou o esperado pela equipe organizadora. Além dos participantes que concorreram às vagas disponíveis, outras pessoas também procuraram o Sine Municipal para atualização e elaboração de currículos, visando futuras oportunidades.

De acordo com o gerente de Recrutamento e Seleção do Sine Municipal, Adriano Matozo, a procura foi maior do que o esperado e muitos candidatos já saíram encaminhados para a próxima etapa da seleção.

"Hoje, alcançamos e superamos a nossa expectativa. Já passamos de 120 candidatos atendidos, e muitos já foram encaminhados diretamente aos gerentes das empresas para a entrevista final. Isso demonstra a confiança da população no trabalho do Sine Municipal e a importância de ações como essa para aproximar quem busca emprego das oportunidades disponíveis".

O prefeito Léo Moraes, ressaltou que o resultado do mutirão confirma o compromisso da gestão municipal com a geração de emprego e renda.

"O sucesso deste mutirão mostra que estamos no caminho certo ao criar oportunidades para quem deseja voltar ao mercado de trabalho. Mais de 240 atendimentos em apenas dois dias representam centenas de histórias que podem começar a ser transformadas por meio do emprego. A Prefeitura continuará investindo em iniciativas que aproximem trabalhadores e empresas, fortalecendo a economia e promovendo mais qualidade de vida para nossa população".

Durante o mutirão, os candidatos passaram por triagem, entrevistas e pré-seleção. Aqueles que atenderam aos requisitos das vagas já foram encaminhados diretamente aos gestores das empresas participantes, agilizando o processo de contratação.

Novas oportunidades

O Sine Municipal, reforça que uma nova feira de empregos já está prevista para os próximos meses. Mas por enquanto o atendimento à população continua sendo realizado regularmente, com cadastro de currículos, encaminhamento para vagas de emprego e orientação aos trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado. Os candidatos podem ir diretamente ao prédio que fica localizado na Rua General Osório n° 81, Centro a partir das 8h até às 14h.