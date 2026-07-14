Posto da DPU em Ji-Paraná (RO) terá atendimento presencial de defensores federais essa semana

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 17h01

A Defensoria Pública da União (DPU) realizará atendimentos presenciais de defensores públicos federais no posto de atendimento da instituição no município de Ji-Paraná (RO), nos dias 14 e 15 de julho. A iniciativa integra o processo de interiorização da DPU, iniciado em 2024 com o objetivo de ampliar o acesso da população vulnerável à assistência jurídica gratuita no âmbito federal.

Nos locais onde há postos da DPU, o atendimento regular é realizado em parceria com estruturas municipais e estaduais, responsáveis pelo acolhimento inicial e envio das demandas à Defensoria. Em períodos específicos, defensores públicos federais realizam atendimentos presenciais nessas localidades. Nessas ocasiões, os cidadãos podem receber orientações jurídicas e esclarecer dúvidas de forma mais direta.

O cidadão que tiver interesse em ser atendido deve comparecer ao local munido de documentos pessoais (carteira de identidade e CPF). Nos casos de primeiro atendimento, também é necessário apresentar comprovante de residência atualizado, além dos documentos relacionados ao caso que deseja solucionar, como carta de negativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relatórios e laudos médicos, entre outros.

A DPU atende demandas da esfera federal, que envolvam a União e seus órgãos, autarquias, empresas públicas ou fundações públicas federais. Entre as principais áreas de atuação estão os pedidos de assistência jurídica relacionados a benefícios sociais e previdenciários, como aposentadorias, pensão por morte, seguro-defeso, salário-maternidade e Benefício de Prestação Continuada (BPC-Loas); acesso a medicamentos e tratamentos de saúde de alto custo, Bolsa Família e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Serviço

Atendimento presencial em Ji-Paraná (RO):

Datas: 14 e 15 de julho de 2026

Horário: 8h às 15h

Local: Rua Maringá, 617, Nova Brasília

Telefone para informações: (69) 3212-9045