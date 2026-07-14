Grazi Massafera exibe pernão e web vai à loucura:

Por IG

Publicada em 14/07/2026 às 15h40

Grazi Massafera voltou a chamar a atenção dos seguidores nesta terça-feira (14) ao compartilhar uma sequência de fotos nas redes sociais. Aos 44 anos, a atriz apostou em um vestido mídi com uma fenda superprofunda, que destacou uma das pernas e rapidamente se tornou assunto entre os fãs.

Na legenda da publicação, a artista optou por uma mensagem curta e enigmática: "Lua nova". O registro, no entanto, foi suficiente para movimentar a caixa de comentários e render milhares de elogios à beleza e à boa forma da atriz.

Repercussão entre os fãs

Não demorou para que os internautas exaltassem o visual escolhido por Grazi. "Poxa, que coxa!", escreveu uma seguidora. "Essas pernas!", comentou outra. Já um terceiro perfil destacou: "Que mulher, que vestido".

Outros fãs foram além e fizeram comparações bem-humoradas sobre a aparência da atriz. "Meu Deus, você é perfeita!", publicou uma admiradora. "Gente, essa mulher é IA, não pode! Que beleza surreal", brincou outra. "Desumana" e "Um deboche" também estiveram entre os comentários deixados na publicação.