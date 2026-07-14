Sindafisco convoca Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas dos exercícios de 2023, 2024 e 2025

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 16h05

O Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia (Sindafisco) publicou o Edital de Convocação nº 001/2026 para a realização da Assembleia Geral Ordinária da entidade. A reunião será realizada no dia 15 de julho de 2026 (quarta-feira), às 9h, na sede do sindicato, em Porto Velho.

De acordo com o edital, a Assembleia foi convocada pelo presidente do Sindafisco, Mauro Roberto da Silva, em conformidade com as disposições do Estatuto da entidade.

A pauta da reunião prevê a prestação de contas dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, oportunidade em que os filiados poderão acompanhar e deliberar sobre a gestão financeira do sindicato referente aos três últimos anos.

E de extrema importância a participação dos filiados no processo de transparência e acompanhamento das ações administrativas da entidade.