Sasha Meneghel encanta ao posar de biquíni em praia paradisíaca

Por IG

Publicada em 14/07/2026 às 15h44

Sasha Meneghel, de 27 anos, encantou os seguidores nesta segunda-feira (13) ao compartilhar uma sequência de fotos da viagem que faz com o marido, João Lucas, também de 27, à Tanzânia, no continente africano. A estilista publicou registros em praias de Zanzibar e resumiu a experiência na legenda: "Azul Zanzibar". As imagens rapidamente chamaram a atenção dos fãs e renderam uma série de elogios nas redes sociais.

Nos cliques, Sasha aparece usando diferentes produções para aproveitar o destino paradisíaco, incluindo um biquíni amarelo, um maiô azul-turquesa e uma saída de praia preta. Além das fotos à beira-mar, ela também compartilhou registros ao lado de João Lucas e imagens destacando a paisagem da região.

Entre os comentários da publicação, João Lucas fez questão de demonstrar admiração pela esposa. "Que isso, sereia", escreveu o cantor. Em outra mensagem, reforçou o carinho: "Que gata, te amo".

Os seguidores também aproveitaram a publicação para enaltecer Sasha. "Linda, perfeita igual à mãe [Xuxa Meneghel]. Deus te abençoe sempre, princesa", comentou uma internauta. "Vamos ser linda, mas assim já é demais", brincou outra. "Sasha simplesmente: linda, maravilhosa, elegante, educada, princesa e diva", escreveu mais uma fã.

Casal sonha em aumentar a família

Casados desde 2021, Sasha e João Lucas já falaram publicamente sobre o desejo de ter filhos. Em entrevista ao iG, concedida em março deste ano, o cantor revelou que ambos compartilham o sonho da paternidade, mas ressaltou que a decisão acontecerá no momento certo para o casal.