Minha Casa, Minha Vida em Cacoal terá 270 moradias; inscrições terminam em 15 de julho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/07/2026 às 15h46

Ao término do processo de seleção do Minha Casa, Minha Vida em Cacoal, 270 unidades habitacionais serão destinadas às famílias contempladas. A etapa de inscrições permanece aberta até 15 de julho.

Mais de 5 mil famílias já realizaram o cadastro no município. Após o encerramento do prazo, as informações apresentadas pelos inscritos serão conferidas e analisadas pela Caixa.

O procedimento também prevê visitas às famílias durante a avaliação dos cadastros.

A Prefeitura de Cacoal afirma que acompanha o processo com responsabilidade e transparência.