Quem é a cantora tailandesa morta no incêndio que

Por G1

Publicada em 14/07/2026 às 15h28

A cantora tailandesa Breeze está entre as pessoas mortas no incêndio que atingiu um bar na região de Chatuchak, em Bangkok, na noite do último sábado (12). O fogo matou outras 29 pessoas e deixou vários feridos.

De acordo com o Centro de Emergência Erawan, nove homens e 18 mulheres estavam entre as vítimas fatais.

Segundo relatos de sobreviventes, o incêndio se espalhou rapidamente e uma densa fumaça tomou conta do estabelecimento, provocando cenas de pânico. A polícia investiga possíveis falhas nas normas de segurança contra incêndios, como saídas de emergência bloqueadas e o uso de materiais decorativos inflamáveis.

Conhecida artisticamente como Breeze, Nahathai Satjalert era vocalista da banda Tosakan e namorada do líder do grupo. Segundo familiares, ela teve uma infância difícil após a separação dos pais e foi criada por uma tia. Apaixonada por música desde criança, a artista participou de concursos de canto na escola e em festivais locais antes de se mudar para Bangkok para seguir carreira profissional.

Após concluir o ensino fundamental, Breeze começou a se apresentar em bares de karaokê e restaurantes da capital tailandesa.

O líder da banda contou à imprensa local que estava no palco quando o incêndio começou. Breeze, segundo ele, estava na área do público, interagindo com fãs. Minutos depois, as chamas se intensificaram e a fumaça tomou todo o ambiente. O músico disse que tentou voltar para procurá-la, mas não conseguiu enxergar nada e precisou fugir por uma saída nos fundos.

Nas redes sociais, amigos e colegas prestaram homenagens à cantora. A família informou que, caso o corpo seja localizado e identificado, o velório e a cremação serão realizados em Bangkok para facilitar a despedida de parentes, amigos e colegas.