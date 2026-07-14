Pai é preso após filho cair de 4º andar e morrer durante brincadeira

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 14/07/2026 às 15h16

Uma criança de três anos morreu depois de ter caído da janela do hotel, no Chipre, onde estava de férias com a família.

O menino, de nacionalidade britânica, estava brincando com o pai em um corredor no 4º andar da unidade hoteleira, em Paphos, quando caiu de uma janela que estava aberta.

O acidente aconteceu pelas 18h00 deste domingo tendo a criança sido transportada para o Paphos General Hospital, onde acabou morrendo.

Após a tragédia, o pai do menino, de 37 anos, foi detido e é suspeito de ter causado a morte devido a atitudes "negligentes, imprudentes e perigosas".

A família tinha chegado ao local no sábado e deveria permanecer de férias neste local até dia 25 de julho, revela o Daily Mail. Para além, dos pais e do menino, estavam também de férias a irmã da vítima, de cinco anos, e os avós maternos.

O corpo da criança passou por autopsia no necrotério do Hospital Geral de Nicósia.