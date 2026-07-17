Mulher é encontrada morta com tiro na cabeça na Vila DNIT

Por hora1rondonia.com

Publicada em 17/07/2026 às 14h10

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (17) dentro de uma residência localizada na Vila DNIT, após a ponte sobre o rio Madeira, em Porto Velho. A vítima apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil como feminicídio. O principal suspeito do crime é o marido da mulher, que fugiu e, até o momento, não foi localizado pelas forças de segurança.

A descoberta do crime foi feita por familiares da vítima, que foram até a residência e a encontraram já sem sinais vitais. Ao perceberem a gravidade da situação e constatarem a lesão causada pelo disparo, eles acionaram imediatamente a Polícia Militar, que enviou equipes ao endereço para atender a ocorrência e realizar o isolamento da área, preservando a cena para o início dos trabalhos investigativos.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, as investigações preliminares apontam o companheiro da vítima como o principal autor do assassinato. Outro fator que aumentou o alerta das equipes policiais é a informação de que o suspeito possui porte de arma de fogo, o que intensificou as buscas na tentativa de localizá-lo e efetuar sua prisão.

A Perícia Criminal e agentes da Polícia Civil foram acionados para realizar os levantamentos técnicos no imóvel e coletar vestígios que possam esclarecer a dinâmica do crime, bem como a motivação do feminicídio.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo da vítima será removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia. As diligências seguem em andamento para capturar o suspeito e esclarecer todos os detalhes do caso.