SEMUSA realiza ação do Julho Amarelo com testes rápidos

Por Assessoria

Publicada em 17/07/2026 às 14h34

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura (SEMUSA), por meio do Serviço de Assistência Especializada (SAE) em parceria com a Escola Técnica Dekole, promoveu na última terça-feira (15) uma ação de conscientização em alusão ao Julho Amarelo, campanha nacional voltada à prevenção, diagnóstico e combate às hepatites virais.

As atividades foram realizadas no frigorífico Distriboi, onde a equipe de saúde levou informações sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das hepatites virais.

Durante a ação, foram disponibilizados testes rápidos, permitindo que trabalhadores e estudantes realizassem a triagem de forma gratuita, segura e com total sigilo. Além dos exames, os participantes receberam orientações sobre formas de transmissão, prevenção e a importância do acompanhamento médico em caso de resultado positivo.

De acordo com a SEMUSA, a iniciativa faz parte da programação do Julho Amarelo, campanha que busca ampliar o acesso ao diagnóstico e conscientizar a população sobre a necessidade da detecção precoce das hepatites virais, doenças que muitas vezes evoluem de forma silenciosa e podem causar graves complicações quando não tratadas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para reduzir os casos da doença e garantir mais qualidade de vida à população. Durante todo o mês de julho, outras ações educativas e de prevenção continuam sendo desenvolvidas pelas equipes de saúde do município.