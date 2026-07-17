Prefeitura de Guajará-Mirim promoverá o 1º Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional

Por Assessoria

Publicada em 17/07/2026 às 14h37

A Prefeitura de Guajará-Mirim realizará, no dia 1º de agosto de 2026, o 1º Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional, um importante espaço de diálogo, construção de propostas e fortalecimento das políticas públicas voltadas à garantia do direito à alimentação adequada e saudável.

O evento acontecerá das 8h às 17h, no Hotel Pakaás Palafitas Lodge – Hotel de Selva, reunindo representantes de órgãos públicos, instituições parceiras, profissionais das áreas de assistência social, saúde, educação, agricultura e demais segmentos da sociedade.

A iniciativa tem como objetivo promover debates sobre a segurança alimentar e nutricional, incentivando a construção de estratégias que contribuam para o combate à insegurança alimentar, a valorização da produção local, o acesso a alimentos de qualidade e a promoção da saúde e do bem-estar da população.

O fórum é uma realização da Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da atuação integrada da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAGRIP) e Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), contando ainda com a parceria do Hotel Pakaás Palafitas Lodge.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a inclusão social, a segurança alimentar e a melhoria da qualidade de vida das famílias guajaramirenses.

A Prefeitura de Guajará-Mirim convida toda a comunidade, representantes de instituições e demais interessados a participarem deste importante momento de diálogo e construção coletiva em prol da segurança alimentar e nutricional do município.