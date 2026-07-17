SEMED promove reunião de alinhamento com diretores e vice-diretores da Rede Municipal de Ensino

Por Assessoria

Publicada em 17/07/2026 às 14h46

Neste início do período de férias escolares, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou uma importante reunião de alinhamento com os diretores e vice-diretores das escolas da Rede Municipal de Ensino.

O encontro, conduzido pelo secretário municipal de Educação, teve como objetivo avaliar e alinhar os trabalhos referentes ao encerramento do segundo bimestre letivo, além de preparar as ações para o retorno das aulas.

Momentos como este são fundamentais para fortalecer o diálogo, organizar as próximas etapas e garantir que a educação municipal continue avançando com planejamento, compromisso e união entre toda a equipe.

Educação se faz com planejamento, diálogo e trabalho em equipe!