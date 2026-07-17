Semfaz prorroga prazo para pagamento da parcela única do IPTU/2026

Por Jairo Ardull

Publicada em 17/07/2026 às 14h30

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), prorrogou, até quarta-feira (22), o prazo para o pagamento da parcela ou cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano de 2026 (acrescido da Taxa de Coleta de Lixo), com desconto de 10%. A data anterior era 15 de julho.

De acordo com a Semfaz, a medida foi adotada para atender aos contribuintes que ainda não receberam os boletos do IPTU pelos Correios nas residências. A pasta informou que não está previsto adiamento da nova data e que os prazos para quitação do parcelamento foram mantidos.

Assim, fica garantido desconto de 10% sobre o valor do IPTU até 22 de julho. Com a opção de dividir em parcelas, a primeira permanece em 31 de julho; a segunda, em 31 de agosto; a terceira, em 30 de setembro; a quarta, em 30 de outubro; e a quinta e última, em 30 de novembro.

O boleto poderá ser acessado pelo site da Prefeitura de Ji-Paraná (pelo link Cidadão), com o número de inscrição ou o CPF do titular do imóvel. O pagamento pode ser realizado por código de barra ou Pix. Outra opção está disponível pelo número de WhatsApp 99218-4334. Nele, a solicitação também é feita com o fornecimento do número de inscrição ou CPF.

O acesso ainda pode ser obtido pelo aplicativo (app) “Conecta Jipa”, que permite ao cidadão solicitar, além do boleto, reparos na iluminação pública ou nas vias públicas. O app foi desenvolvido para aproximar a população da administração municipal e agilizar as soluções de infraestrutura na cidade ou área rural.

O cidadão que não tiver internet ou preferir o atendimento presencial, deve ir à Gerência Geral de Arrecadação (GGA), instalada no prédio da Subprefeitura, na avenida Ji-Paraná, nº 615 bairro Urupá (1º distrito) ou no guichê 36, na central de atendimento do Tudo Aqui, na avenida Maringá, nº 617,bairro Nova Brasília (2º distrito).