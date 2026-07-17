SINTERO e SINDEPROF defendem carreira única em reformulação do PCCR dos profissionais da educação de Porto Velho

Por Camila Pinheiro

Publicada em 17/07/2026 às 14h17

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) e o Sindicato dos Servidores Municipais de Porto Velho (SINDEPROF) apresentaram à Prefeitura de Porto Velho e à Câmara Municipal de Vereadores uma Manifestação Técnica Institucional defendendo a manutenção da carreira única dos profissionais da educação durante a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da rede municipal de ensino

A manifestação foi motivada por uma proposta apresentada na comissão responsável pela revisão do PCCR, que prevê a criação de carreiras e legislações distintas para professores e técnicos educacionais

Segundo as entidades, essa medida contraria a evolução da legislação educacional brasileira e representa um retrocesso, pois rompe com o modelo que reconhece todos os trabalhadores da escola como profissionais da educação.

Valorização dos técnicos sem divisão da carreira

O SINTERO e o SINDEPROF defendem a valorização dos técnicos educacionais, mas destacam que isso não depende da criação de uma carreira separada.

Para essas entidades sindicais, é possível garantir melhores salários, progressão funcional, qualificação e condições de trabalho aos técnicos, preservando a unidade do PCCR.

A manifestação lembra que a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Lei nº 12.014/2009, o Plano Nacional de Educação e a Lei nº 14.817/2024 reconhecem professores, técnicos, gestores, secretários escolares, cuidadores e demais servidores como integrantes de uma única categoria: os profissionais da educação

Prejuízos para a gestão e para as escolas

O documento também alerta que a divisão das carreiras poderá gerar mais burocracia, aumento de custos administrativos, insegurança jurídica, dificuldades na gestão de pessoal e maior risco de judicialização

Além disso, a separação enfraquece a concepção de escola como um espaço de trabalho coletivo, onde todos os profissionais desempenham funções essenciais para garantir o direito à educação

Defesa da unidade da categoria

Na manifestação, SINTERO e SINDEPROF solicitam que seja rejeitada qualquer proposta de desmembramento da carreira dos profissionais da educação de Porto Velho.

Os sindicatos defendem que a valorização dos técnicos educacionais ocorra dentro da carreira única, por meio de mecanismos específicos de remuneração, evolução funcional, formação e melhores condições de trabalho

Também reforçam que a reformulação do PCCR deve respeitar a Constituição Federal e a legislação educacional, garantindo a participação das entidades representativas e fortalecendo a unidade da categoria

Para o SINTERO e o SINDEPROF, uma educação pública de qualidade depende da valorização integrada de todos os profissionais que atuam nas escolas, preservando uma carreira única e fortalecendo o trabalho coletivo em benefício da comunidade escolar.