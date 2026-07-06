Luísa Sonza reage após fala polêmica de Whindersson Nunes

Por IG

Publicada em 06/07/2026 às 15h09

noite de domingo (5), Whindersson usou seu perfil na plataforma para comentar a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026.

Visivelmente frustrado com a derrota, o humorista surpreendeu os seguidores ao citar uma música de Luísa Sonza em uma provocação ao atacante Erling Haaland, destaque da Seleção da Noruega. A publicação rapidamente viralizou e provocou uma onda de críticas entre os internautas.

Após o Brasil se despedir do sonho do hexa com a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o humorista expôs um pouco do que estava sentindo.

O famoso fez referência à música "Penhasco"(2021), de Luísa Sonza, que a cantora já admitiu ser sobre o término do casamento dos dois, ao afirmar que jogaria o centroavante norueguês do penhasco. "Te jogaria do penhasco de novo", disparou o influenciador em sua conta no X.

Na manhã desta segunda-feira (6), a cantora deixou de seguir o ex-marido depois de ele fazer a "piada" envolvendo Haaland. É importante ressaltar que isso aconteceu após a artista realizar uma série de brincadeiras comparando a própria aparência à do jogador.

Sendo assim, Whindersson aproveitou a oportunidade para fazer o mesmo, o que acabou não caindo nada bem. Nos comentários, os fãs de Luísa Sonza criticaram as falas do humorista.

"Fazendo piadinha no momento onde uma mulher sofreu mais misóginia no país por SUA causa pra ganhar uns míseros likes", disparou um. "Depois tá em tudo que é canto choramingando por conta de depressão", escreveu mais um. "Nojento, sempre se escorando na Luísa pra ter 1 minuto de atenção", disse outra.